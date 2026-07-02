Gaziantep'te FETÖ'nün yeniden yapılanmasına yönelik davada sanıkların yargılanmasına başlandı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeniden yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada haklarında dava açılan, aralarında FETÖ'nün "para kasası" Naksan Holding davasında ceza alan Taner Nakıboğlu'nun da yer aldığı 6 sanığın yargılandığı duruşma başladı.



Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Orhan Kuşanaç, Taner Nakıboğlu, Muhammet Ahmet Ramadan, Uğur Önder, Mehmet Daylak ile sanık avukatları hazır bulundu.



Savunmaları istenen tutuklu sanık Orhan Kuşanaç, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, "Kapatmış olduğum bir şirket üzerinden örgüte finans sağladığım öne sürülüyor, bunların tamamı gerçek dışıdır. Bazı kişilerle ortak olduğum söyleniyor, bu da doğru değildir. Şirketlerimin örgütle herhangi bir bağlantısı olamaz." dedi.



Kuşanaç, 14 aydır tutuklu olduğunu dile getirerek, "Banka hesaplarımdaki tüm para transferlerinin açıklamaları mevcuttur. Ofisimde ele geçirilen 'Sızıntı' dergisi bana ait değildir. Ofis birçok odadan oluşuyor ve dergi benim odamdan çıkmadı. Dosya kapsamında yüzlerce kişi gözaltına alınmış ancak sanıkların büyük çoğunluğunu tanımıyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.



Tutuklu sanıklardan Taner Nakıboğlu ise kimseyle para alışverişinin olmadığını savunarak, şu ifadeleri kullandı:



"Daha önce 72 ay cezaevinde kaldım ve adli kontrol altındaydım. Yeniden tutuklanma korkusuyla hiçbir yasa dışı faaliyette bulunmadım. Bir ay Gaziantep'te, bir ay İstanbul'da kalıyordum. İddianamede Naksan Holding'in sahibi olduğum yazıyor ancak şirkette yalnızca yüzde 10 hissem vardı. FETÖ ile hiçbir zaman bağlantım olmadı. Hiçbir toplantısına katılmadım, kod adım olmadı. Cezaevinden çıktıktan sonra eşimin banka hesabını kullandım. HTS kayıtlarında ailemle yaptığım görüşmeler dışında örgütsel hiçbir görüşme yoktur. Evimde bulunan ve üzerinde 'mentor' yazan liste kızımın okuluyla ilgilidir. Gizli tanığın beyanlarında doğru olan tek şey adım ve soyadımdır. Hiçbir zaman örgüte para aktarmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."



Tutuklu diğer sanık Muhammet Ahmet Ramadan da Mısır vatandaşı olduğunu ifade ederek, "Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istiyorum. Sait adlı kişi ile 'Signal' üzerinden iletişim kurdum. Said'in yönlendirmesiyle dijital platform üzerinden beş öğrenciye ders verdim. Amacım sadece para kazanmaktı. Bazı öğrencilere ulaştırılmak üzere Said'in gönderdiği paraları teslim ettim. Örgüte üye olmak gibi bir niyetim yoktu, böyle bir yapının içinde olduğumu da bilmiyordum. Bana mentor ya da eğitim koçu deniliyordu. Pişmanım. 15 aydır tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.



Tutuklu sanıklardan Uğur Önder ise yeniden bir yapılanma olduğunu hissettiğini ancak amacının örgütsel faaliyet değil, öğrencilere ders vermek olduğunu savundu.



Öğrencileri kendisine 'Said' adlı kişinin yönlendirdiğini dile getiren Önder, "Eğitim verdiğim çocukların çoğu cezaevindeki ailelerin çocuklarıydı. Bize verilen yurt dışı numaraları üzerinden iletişim kuruyorduk. Derslerde FETÖ ile ilgili hiçbir paylaşım yapmadım. Bu örgütün geçmişte üyesiydim ancak pişmanım. Paralar posta kutularına, apartman girişlerine, araçların aynalarına, su sayaçlarının yanına ya da farklı noktalara bırakılıyordu. Ben de bazen bu paraları alıyor ya da bırakıyordum." diye konuştu.



Diğer tutuklu sanık Mehmet Daylak ise 2017 yılında tutuklandığını, 7 ay sonra tahliye edildiğini belirterek, "Kanser tedavisi görüyorum ve ciddi sağlık sorunlarım var. Bu şartlarda böyle bir faaliyetin içinde olmam mümkün değildir. HTS kayıtlarında adı geçen kişiler benim arkadaşlarımdır. Birlikte iftar yaptığımız kişilerin örgüt üyesi olduğu iddia ediliyor ancak biz herhangi bir örgütsel toplantı yapmadık. Kod adım olmadı. Evimin saksısında bulunan notlarda bazı isimler vardı. Bunlar benim öğrencilerimdi. Yanlarına neden 'mağdur' gibi ifadeler yazdığımı aradan uzun zaman geçtiği için hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.



Savunmaların ardından cumhuriyet savcısı, mütalaasında, dosyadaki eksik hususların giderilmesi talebinde bulundu. Savcı, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini de talep etti.



Mahkeme heyeti ise dosyadaki eksikliklerin giderilmesine, firari sanık hakkındaki yakalama kararının devamına, gizli tanıkların dinlenmesine ve raporlardaki eksikliklerin tamamlanmasına karar verdi.



Heyet ayrıca tutuklu Taner Nakıboğlu, Uğur Önder, Muhammet Ahmet Ramadan ve Mehmet Daylak'ın tutukluluk halinin devamına, sanık Orhan Kuşanaç'ın ise tahliyesine karar vererek duruşmayı 22 Eylül'e erteledi.



















