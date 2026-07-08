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        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te hakkında 10 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 10:49 Güncelleme:
        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te hakkında 10 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler bu kapsamda, Şahinbey ilçesinde silahlı, yağma, hırsızlık suçları başta olmak üzere 31 farklı dosyadan suç kaydı ve hakkında 10 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A'yı operasyonla yakaladı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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