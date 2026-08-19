Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, gözaltına alınan şüphelinin ise emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılarının ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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