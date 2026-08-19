Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılarının ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 7 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 8 şarjör, 40 gram uyuşturucu madde, 158 fişek ele geçirdi, hakkında 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile 1 şüpheliyi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, gözaltına alınan şüphelinin ise emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.
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