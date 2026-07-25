Gaziantep'te Fırat Mahallesi Parkı hizmete açıldı

Gaziantep'te Hayat Projesi kapsamında yapımı tamamlanan Fırat Mahallesi Parkı düzenlenen törenle açıldı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Valiliği iş birliğinde yürütülen Hayat Projesi kapsamında mahallelerde yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar sürüyor.



Bu kapsamda Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi'nde 19 bin 200 metrekarelik alan kamulaştırılarak sosyal donatı alanına dönüştürüldü.



Yapımı tamamlanan parkta çocuk oyun alanları, yeşil alanlar, yürüyüş yolları ve 210 metrekarelik spor alanı yer alıyor.



Açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Fırat Mahallesi'nin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Biz çocuk dostu, anne dostu, aile dostu bir şehiriz." ifadelerini kullandı.



Fırat Mahallesi Muhtarı Ömer Güzel de mahalleye kazandırılan park ve sosyal yaşam alanı dolayısıyla Başkan Şahin'e, Gaziantep Valiliğine ve projede emeği bulunan tüm kurumlara teşekkür etti.



Törene, Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, AK Parti Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan, AK Parti İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ile vatandaşlar katıldı.







