Gaziantep'te İHA ile tespit edilen anız yangını söndürüldü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen anız yangını söndürüldü. Türkbahçe Mahallesi kırsalındaki arazide çıkan anız yangını, bölgede bulunan İHA ile tespit edildi. Bölgeye sevk edilen 2 arazöz, su tankı ve helikopterin müdahalesiyle 1 saatlik çalışmayla söndürülen yangında, yaklaşık 500 metrekare alan zarar gördü.

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