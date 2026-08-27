Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Diğer 5 yaralının tedavisi sürerken olay yerinde hayatını kaybeden kişinin cenazesi kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekipler, kimliği belirlenemeyen 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Yasin Ö, Hüseyin Ö, Murat Ö, Mustafa Ö, Mehmet Ö. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tabanca ile ateş etti.

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