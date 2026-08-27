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        Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 21:39 Güncelleme:
        Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Bostancık Mahallesi yakınlarında iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tabanca ile ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Ekipler, kimliği belirlenemeyen 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Yasin Ö, Hüseyin Ö, Murat Ö, Mustafa Ö, Mehmet Ö. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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        Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yasin Ö, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Diğer 5 yaralının tedavisi sürerken olay yerinde hayatını kaybeden kişinin cenazesi kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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