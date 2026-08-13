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        Gaziantep'te işçinin hasarlı omuz kıkırdağı dizinden alınan dokuyla onarıldı

        Gaziantep Şehir Hastanesi'nde, işçinin omuz kıkırdağındaki hasarlı bölge, diz kapağından alınan kıkırdak dokusuyla onarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 13:48 Güncelleme:
        Gaziantep'te işçinin hasarlı omuz kıkırdağı dizinden alınan dokuyla onarıldı

        Gaziantep Şehir Hastanesi'nde, işçinin omuz kıkırdağındaki hasarlı bölge, diz kapağından alınan kıkırdak dokusuyla onarıldı.

        Fabrikada işçi olarak çalışan 37 yaşındaki Abdullah Koçar, sağ omzunda oluşan ağrı nedeniyle bazı sağlık merkezlerine başvurdu ancak sonuç alamayınca Gaziantep Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

        Ortopedi servisinde yapılan tetkiklerde Koçar'ın omuz kıkırdağında 2,5 santimetrekarelik hasarlı alan bulunduğu belirlendi.

        Ortopedi Uzmanı Doç. Dr. Taner Karlıdağ başkanlığındaki heyetin değerlendirmesi sonucu, genç ve aktif çalışan Koçar'ın güç kaybı yaşamaması ve ilerleyen dönemde protez cerrahisine ihtiyaç duymaması için diz kapağından kıkırdak nakli yapılmasına karar verildi.

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        Koçar'ın diz ekleminin yük taşımayan bölümünden alınan kıkırdak doku, omuz eklemindeki hasarlı bölge temizlendikten sonra buraya nakledildi. Ameliyat, omuz eklemi açılmadan artroskopik cerrahi yöntemiyle gerçekleştirildi.

        Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Uluşan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hastanede nadir gerçekleştirilen özellikli bir ameliyatı başarıyla uyguladıklarını söyledi.

        Hastanın diz kapağı kıkırdağından bir parça alınarak omzuna yerleştirildiğini belirten Uluşan, "Belki daha basit bir yöntem olan implant yerleştirilebilirdi ama hastamız genç ve aktif çalışan birisi. İleriki yaşamında sıkıntı olmaması, yabancı cisim reaksiyonunun gerçekleşmemesi için doğal olanı kullandık ve bu işlemleri kapalı dediğimiz yöntemle yaptık. Bu ameliyatlar multidisipliner çalışmalar." diye konuştu.

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        "Amacımız hastamızı protez cerrahisinden kurtarmaktı"

        Ortopedi Uzmanı Doç. Dr. Taner Karlıdağ da hastanın daha önce birkaç sağlık merkezine başvurduğunu ancak tedavi edilemeyeceğinin söylendiğini ifade etti.

        Karlıdağ, şöyle konuştu:

        "Hastamızın omzundaki lezyon, omuz ekleminin yaklaşık üçte birini kaplıyordu. Bu protez cerrahisine gidebilirdi. Ancak bu hastamıza omuz protezi yapsaydık koluyla, eliyle çalışan bir insan olduğu için hayatını çok ciddi anlamda etkileyebilecekti. Bu yüzden diz ekleminin yük taşımayan bölgesinden kendi kıkırdağını alarak omzuna, çürüme olan alanı temizleyip nakil yaptık. Amacımız hastamızı protez cerrahisinden kurtarmak ve eski hayatına geri döndürmekti."

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        Koçar'ın yaklaşık 1,5 ay içinde omzunu hareket ettirmeye başlayacağını belirten Karlıdağ, protez cerrahisi uygulanması halinde hastanın 2,5-3 kilogramdan daha ağır yükleri kaldıramayacağını ifade etti.

        Abdullah Koçar ise emeği geçenlere teşekkür ederek "Çok araştırdım ve doktoruma güvendim. Ameliyatı oldum, hiç ağrım kalmadı, sanki ameliyat olmamış gibiyim." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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