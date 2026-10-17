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        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te bir depoya düzenlenen operasyonda 14 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 13:13 Güncelleme:
        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te bir depoya düzenlenen operasyonda 14 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, kent merkezinde bir depoda yaptığı aramada, gümrük kaçağı 14 bin paket sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Emniyetin paylaştığı görüntüde, polis ekiplerinin depoda arama yapması ve aramalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirilmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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