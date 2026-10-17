Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te bir depoya düzenlenen operasyonda 14 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kent merkezinde bir depoda yaptığı aramada, gümrük kaçağı 14 bin paket sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyetin paylaştığı görüntüde, polis ekiplerinin depoda arama yapması ve aramalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirilmesi yer alıyor.