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        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 19:09 Güncelleme:
        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda, 2 milyon 400 bin gümrük kaçağı boş makaron, 7 pos cihazı, 5 pos slipi ve 57 bin 550 lira para ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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