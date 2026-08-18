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        Gaziantep'te kadınlar geleneksel el dokumacılığını geleceğe taşıyor

        ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te kırsal mahallede faaliyet gösteren merkezde geleneksel el dokumacılığı eğitimi alan kadınlar, ev ekonomisine katkı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 11:37 Güncelleme:
        Gaziantep'te kadınlar geleneksel el dokumacılığını geleceğe taşıyor

        ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te kırsal mahallede faaliyet gösteren merkezde geleneksel el dokumacılığı eğitimi alan kadınlar, ev ekonomisine katkı sunuyor.

        Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Cerityeniyapan Mahallesi'nde faaliyet gösteren, Şehitkamil Kaymakamlığının Aile Destek Merkezi'ndeki El Dokumacılığı Atölyesi ilgi görüyor.

        Haftanın 5 günü eğitim alan kursiyerler, geleneksel el dokumacılığını öğrenirken, hem evleri için istedikleri ürünleri yapıyor hem de merkezce alınan siparişler doğrultusunda ürünler hazırlıyor.

        Satılan ürünlerden elde edilen gelirden pay alan kadınlar, bu sayede ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

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        Atölye eğitmeni Melike Aslanoğlu, AA muhabirine, el dokumacılığının unutulmaya yüz tuttuğunu söyledi.

        Şu an 12 kadına eğitim verdiklerini anlatan Aslanoğlu, "Biz bu mesleği elimizden geldiği kadarıyla gelenekseli modernize edip, günümüze uyarlayarak, kullanabileceğimiz ürünler haline getiriyoruz. Amacımız gelecek nesillere bu mesleği sevdirerek aktarabilmektir. Dokuma yapıyoruz ama bu dokumaları ev aksesuarları haline getiriyoruz. Günlük yaşantımızda rahatlıkla kullanabileceğimiz ürünler çıkarıyoruz. Böylelikle gençlerimiz daha çok severek geliyor." diye konuştu.

        Aynı zamanda aldıkları siparişe göre ürün yaptıklarını anlatan Aslanoğlu, şunları kaydett:

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        "Böylelikle kursiyerlerimiz ev ekonomisine destek sağlıyor. Bu hizmeti köyde sunmamız bizim açımızdan daha değerli. Sabah kalkıp hayvanlarıyla ilgilendikten sonra kursa geliyorlar. Kurs bittikten sonra da tarlada çalışma devam edebiliyorlar. Bu şekilde hem ekonomilerine katkı sağlıyorlar, hem de kursla nefes alıyorlar."

        Proje koordinatörü Tuğba Ayaz da Türk dokuma sanatının Türkistan'dan Anadolu'ya uzanan köklü bir el sanatı olduğunu ifade ederek, "Bu alan, Türk kültürünün en güçlü görsel anlatım araçlarından birisidir. Sadece bir eşya değil, aynı zamanda kimlik, inanç, statü ve estetik anlayışın da bir ifadesidir. Aile Destek Merkezi'nde gerçekleştirdiğimiz dokuma atölyesiyle gençlerimiz geleneksel el sanatlarını daha yakından tanıyor ve geçmişten geleceğe uzanan güzel mirası birlikte yaşatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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        - Kursiyerlerin sevinci

        Kursiyerlerden Ayşe Kılınç ise atölyede stres attığını, kilim dokurken çok mutlu olduğunu ifade ederek, alınan siparişlerle ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini söyledi.

        Nursima Akkulu ise atölyeye annesinin ısrarıyla geldiğini ancak daha sonra çok sevdiğini belirterek, "Mekikli dokuma tezgahında atkı siparişi alıyoruz. Öğrendiğimde ilk atkıyı nişanlıma yaptım. Buradaki siparişlerle çeyizime katkı sağlıyorum. Kurs bana çok şey kattı." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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