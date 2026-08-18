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        Vatan Mahallesi Parkı hizmete açıldı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 7 bin 100 metrekarelik Vatan Mahallesi Parkı, hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 11:23 Güncelleme:
        Vatan Mahallesi Parkı hizmete açıldı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 7 bin 100 metrekarelik Vatan Mahallesi Parkı, hizmete açıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, parkta yeşil alanlar, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanı, futbol sahası ve piknik üniteleri bulunuyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kemal Çeber, kentin önemli yatırımlara sahne olduğunu ifade ederek, "Gaziantep için, Vatan Mahallesi için şu ana kadar ne yaptıysak daha fazlasını yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Belediye Başkanı Fatma Şahin ise parkın çocukların, gençlerin ve ailelerin birlikte vakit geçirebileceği bir sosyal alan olduğunu belirterek, "Bu alanın mahallemizin sosyal yaşamına katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.

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        AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül ise söz konusu mahalledeki genç ve çocuklar için güzel bir sosyal alanın oluşturulduğunu kaydetti.

        Park yatırımı kapsamında çevredeki 60 bina ve 10 işletmenin dış cephelerinde de yenileme çalışmaları yürütülüyor.

        Şehit Mehmet Gezelge Caddesi ve 93135 No’lu Sokak üzerindeki 500 metrelik güzergahta gerçekleştirilen çalışmalarla bölgenin daha düzenli bir görünüme kavuşması hedefleniyor.

        Açılış töreninde AK Parti Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da yer aldı.

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