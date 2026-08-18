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        Gaziantep'te tıra çarpan yolcu otobüsünde 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2'si ağır 17 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 09:24 Güncelleme:
        Gaziantep'te tıra çarpan yolcu otobüsünde 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2'si ağır 17 kişi yaralandı.

        Turan Delikanlı (61) idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 02 KP 006 plakalı yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı gişeleri yakınlarında O.Y. idaresindeki 27 AYY 581 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sürücü Delikanlı ile otobüste muavinlik yapan Mehmet Sait Çetinkaya'nın (25) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan 2'si ağır 17 kişi, ambulanslarla Nurdağı ve Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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        Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

        Çeber, "Kazayla ilgili incelemelerimiz devam etmektedir. Yol tek şeritten trafiğe açılmıştır." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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