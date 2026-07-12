Gaziantep'te kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kağıt fabrikasının açık depolama alanında çıkan yangın söndürüldü.



Kızılcakent Mahallesi'nde faaliyet gösteren kağıt fabrikasının açık depolama bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.



Nizip Belediyesi ekipleri de su tankerleri ve iş makineleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.



Yangını söndüren ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.







