Gaziantep'te Karkamış Kuş Gözlem Noktası'nın yapımı sürüyor

Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki, kuş göç rotalarındaki Kuş Gözlem Noktası'nın yapımı devam ediyor.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karkamış Arkeolojik Kazı Alanı'nın yanında yapımı devam eden projede 1,5 kilometrelik gezi rotasında inşa edilen ikisi 3 metre, biri ise 6 metre yüksekliğinde olmak üzere 3 gözetleme kulesi yapılması planlıyor.



Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan ilan edilen bölgede 238 kuş, 810 bitki, 38 amfibi ve sürüngen ile 16 balık türü bulunduğu bildirildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Fatma Şahin, bölgenin doğal zenginliklere ev sahipliği yaptığını ifade etti.



Dünyanın en fazla kuş çeşidinin ilçede olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:



"Elimizde büyük bir hazine var. Kuş gözetleme kuleleriyle fotoğrafçılıkta bu çok önemli. Geliyorlar saatlerce kuşu çekmeye çalışıyorlar. Çünkü burada kuş çeşitliliği Manyas'tan daha fazla. Antik kentten gelince bir buçuk kilometrelik yolla birlikte kuş gözlem kulelerine çıkacaklar ve dünyada nadir görülen kuş çeşitlerini burada gözetleyecekler ve fotoğrafını çekecekler."



Bu projeyle Karkamış'ın turizm açısından zenginleşeceğini belirten Şahin, bu kapsamda çalışmalara devam edeceklerini aktardı.

