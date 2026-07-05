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        Gaziantep'te kenevir ekimine yönelik operasyonda 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

        Gaziantep'in Nizip, Şahinbey ve Yavuzeli ilçelerinde kenevir ekimi yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 11:19 Güncelleme:
        Gaziantep'te kenevir ekimine yönelik operasyonda 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

        Gaziantep'in Nizip, Şahinbey ve Yavuzeli ilçelerinde kenevir ekimi yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, kenevir ekimi yaptığı belirlenen 8 şüphelinin Nizip, Şahinbey ve Yavuzeli ilçelerindeki ikametleri ile arazilerinde arama yapıldı.

        Aramalarda 151 kök kenevir bitkisi ile 110 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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