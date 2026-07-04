Gaziantep'te şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 1 çocuk hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.



Mehmet B. idaresindeki 63 AJH 220 plakalı otomobil, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolu üzerindeki araç muayene istasyonu yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.



Kazada sürücü ile araçta bulunan Halil B, Ali B, Reslan B, Hüseyin B, Mehmet B, Yusuf B, İsmail B. ile İbrahim B. yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



İlçedeki özel hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 9 yaşındaki Yusuf B, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Gaziantep ve Nizip'teki çeşitli hastanelere kaldırılan diğer yaralıların tedavisi sürüyor.







