Gaziantep'te LGS öğrencilerine toplu ulaşım ücretsiz olacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler için toplu taşıma hizmetini ücretsiz sağlayacak.



Belediyeden yapılan açıklamada, sınav günü öğrencilerin Büyükşehir Belediyesine ait GAZİRAY, tramvay ve turuncu otobüs hatlarından ücretsiz yararlanabileceği belirtildi.



Öğrenciler, Gaziantep Kart ile yapacakları binişlerde saat 15.00'e kadar ücretsiz ulaşım hizmetinden faydalanabilecek.





Açıklamada, öğrencilerin sınav merkezlerine güvenli, rahat ve zamanında ulaşmalarının sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

