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        Gaziantep'te LGS öğrencilerine toplu ulaşım ücretsiz olacak

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler için toplu taşıma hizmetini ücretsiz sağlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 11:45 Güncelleme:
        Gaziantep'te LGS öğrencilerine toplu ulaşım ücretsiz olacak

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler için toplu taşıma hizmetini ücretsiz sağlayacak.

        Belediyeden yapılan açıklamada, sınav günü öğrencilerin Büyükşehir Belediyesine ait GAZİRAY, tramvay ve turuncu otobüs hatlarından ücretsiz yararlanabileceği belirtildi.

        Öğrenciler, Gaziantep Kart ile yapacakları binişlerde saat 15.00'e kadar ücretsiz ulaşım hizmetinden faydalanabilecek.


        Açıklamada, öğrencilerin sınav merkezlerine güvenli, rahat ve zamanında ulaşmalarının sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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