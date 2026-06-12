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        Gaziantep'te tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 10:28 Güncelleme:
        Gaziantep'te tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

        Kentte 2. OSB'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin 22 araç ve 51 personelle müdahale ettiği yangın, yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından söndürüldü.

        Yangında fabrikada hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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