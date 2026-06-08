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        Gaziantep'te meslek lisesinin cirosu 22,5 milyon liraya ulaştı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Cemil Meriç Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2026 yılının ilk yarısında 22,5 milyon lira ciroya ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 12:26 Güncelleme:
        Gaziantep'te meslek lisesinin cirosu 22,5 milyon liraya ulaştı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Cemil Meriç Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2026 yılının ilk yarısında 22,5 milyon lira ciroya ulaştı.

        260 öğrencinin eğitim gördüğü okulda öğrenciler, teorik eğitimin yanı sıra döner sermaye kapsamında üretime katılarak meslek öğreniyor ve gelir elde ediyor.

        Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü bünyesindeki endüstriyel mutfakta görev yapan 37 öğrenci, İslahiye ve Nurdağı'ndaki taşımalı eğitim öğrencileri için günlük yaklaşık 3 bin kişilik sıcak yemek ve 3 bin ekmek üretiyor.

        Yemek yarışmalarında derece elde eden öğrenciler, uygulamalı eğitim sayesinde sektörel deneyim kazanırken, döner sermaye gelirlerinden de pay alıyor.

        Okul Müdürü Zeyyat Barut, okulun üretim kapasitesinin her yıl arttığını belirterek, 2025 yılında 27,5 milyon lira ciro elde ettiklerini, 2026'da ise şu ana kadar 22,5 milyon liraya ulaştıklarını söyledi. Barut, yıl sonu hedeflerinin 35 milyon lira olduğunu kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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