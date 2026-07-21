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        Gaziantep'te orman yangını riskine karşı temizlik çalışması yapıldı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, artan hava sıcaklıkları nedeniyle orman yangını riskine karşı ormanlık alanlarda temizlik ve risk azaltma çalışması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 16:36 Güncelleme:
        Gaziantep'te orman yangını riskine karşı temizlik çalışması yapıldı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, artan hava sıcaklıkları nedeniyle orman yangını riskine karşı ormanlık alanlarda temizlik ve risk azaltma çalışması gerçekleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Afet Yönetimi Daire Başkanlığı ile Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı personeliyle işbirliği içinde orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlarda temizlik çalışması yürüttü.

        Ekipler, Burç Ormanı'nda yapılan çalışmalara 70 personel ve 5 araçla katılırken, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı da 50 personelle destek sağladı.


        Ekipler, ormanlık alanlarda yangının yayılmasına neden olabilecek kozalak, çam pürü, cam şişe, teneke kutu, plastik şişe ve diğer yanıcı atıkları toplayarak geri dönüşüme kazandırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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