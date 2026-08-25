Gaziantep'te polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü 3 araca çarptı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü 3 araca çarptı.
Giriş: 25.08.2026 - 23:13 Güncelleme:
Gaziantep'in Nizip ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü 3 araca çarptı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında K.K. idaresindeki 61 BA 555 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü, park halindeki 3 araca çarptı.
Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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