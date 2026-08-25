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        Gaziantep'te polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü 3 araca çarptı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü 3 araca çarptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 23:13 Güncelleme:
        Gaziantep'te polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü 3 araca çarptı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü 3 araca çarptı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında K.K. idaresindeki 61 BA 555 plakalı otomobili durdurmak istedi.

        Ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü, park halindeki 3 araca çarptı.

        Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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