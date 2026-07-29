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        Gaziantep'te Sağlıklı Hayat Merkezlerinin sayısı 7'ye çıkacak

        Gaziantep'te koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezlerinin sayısının, yıl içinde açılması planlanan 3 yeni merkezle 7'ye çıkarılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 13:22 Güncelleme:
        Gaziantep'te Sağlıklı Hayat Merkezlerinin sayısı 7'ye çıkacak

        Gaziantep'te koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezlerinin sayısının, yıl içinde açılması planlanan 3 yeni merkezle 7'ye çıkarılması hedefleniyor.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte Şehitkamil ilçesinde Abdulkadir Konukoğlu, Şahinbey ilçesinde Selma Adnan İnanıcı ve Cumhuriyet, Nizip ilçesinde ise Salih Ekmekçi Sağlıklı Hayat Merkezi olmak üzere 4 merkez hizmet veriyor.

        Sağlıklı Hayat Merkezlerinde vatandaşlara diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimciler tarafından ücretsiz hizmet sunuluyor.

        Merkezlerde beslenme danışmanlığı, psikolojik destek, fiziksel aktivite danışmanlığı, sosyal destek hizmetlerinin yanı sıra Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) hizmetleri, bağımlılıkla mücadele çalışmaları, sigara bırakma poliklinikleri, gebe okulları ile çocuk ve ergen sağlığı alanlarında hizmet veriliyor.

        İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, vatandaşların Sağlıklı Hayat Merkezlerinden ALO 182 ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alarak yararlanabildiğini belirtti.

        Aile hekimleri ile hastanelerde görev yapan hekimlerin de ihtiyaç duyan vatandaşları Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendirebildiğini aktaran Şahin, koruyucu sağlık hizmetlerinin vatandaşlara daha kolay ulaştırılmasının önemine dikkati çekti.

        Şahin, kentte bu yıl 3 yeni Sağlıklı Hayat Merkezinin daha hizmete açılmasının planlandığını ifade ederek, "Böylece merkez sayımızı 7'ye çıkaracağız. Koruyucu sağlık hizmetlerine erişimi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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