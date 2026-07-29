Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile Anıl Havacılık arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı

        Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile Anıl Havacılık arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı

        Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ile Anıl Havacılık Uçuş Okulu arasında, havacılık alanında eğitim gören öğrencilerin uygulamalı eğitim imkanlarının artırılması amacıyla eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 13:24 Güncelleme:
        Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile Anıl Havacılık arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı

        Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ile Anıl Havacılık Uçuş Okulu arasında, havacılık alanında eğitim gören öğrencilerin uygulamalı eğitim imkanlarının artırılması amacıyla eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 3 yıl süreyle geçerli olacak protokol kapsamında havacılık alanındaki lisans ve ön lisans öğrencilerinin staj ve işletmede mesleki eğitim uygulamalarını Anıl Havacılık bünyesinde gerçekleştirmeleri planlanıyor.

        İş birliğiyle öğrencilerin üniversitede edindikleri teorik bilgileri sektör uygulamalarıyla pekiştirmeleri, mesleki deneyim kazanmaları ve kariyer olanaklarını geliştirmeleri amaçlanıyor.

        Protokol kapsamında ayrıca seminer, oryantasyon ve kariyer etkinlikleri düzenlenmesi, mezunların istihdam süreçlerine yönelik ortak çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.

        HKÜ Rektörü Gül Rengin Küçükerdoğan, öğrencilerin teorik bilgilerini sektör deneyimiyle bütünleştirmelerini önemsediklerini belirtti.

        İş birliğinin öğrencilerin mesleki yetkinliklerini geliştirmelerine ve havacılık sektörüne daha donanımlı şekilde hazırlanmalarına katkı sağlayacağını ifade eden Küçükerdoğan, sektör-üniversite iş birliklerinin öğrencilerin kariyer yolculukları açısından önemli olduğunu kaydetti.

        HKÜ Rektörlüğünde düzenlenen imza törenine Küçükerdoğan'ın yanı sıra Anıl Havacılık Uçuş Okulu Müdürü Ahmet Anılar, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı M. Fatih Hasoğlu, Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanı Gül Çıkmaz ve Meslek Yüksekokulu Müdürü İbrahim Bilir katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Altın tahminlerinde düşüş
        Altın tahminlerinde düşüş
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        92 yaşındaki kadının cesedi tarlada yanmış halde bulundu!
        92 yaşındaki kadının cesedi tarlada yanmış halde bulundu!
        Rekabet kaliteyi getirdi
        Rekabet kaliteyi getirdi
        BMW binlerce çalışanını işten çıkaracak
        BMW binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Orta Çağ kütüphanelerinde eserler neden zincirleniyordu?
        Orta Çağ kütüphanelerinde eserler neden zincirleniyordu?
        Daha 5 yaşındaydı... Tatilde facia!
        Daha 5 yaşındaydı... Tatilde facia!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        "Galatasaray'da kaptan olmak isterim!"
        "Galatasaray'da kaptan olmak isterim!"
        18 yıllık kan donduran cinayette yeni koca da tutuklandı
        18 yıllık kan donduran cinayette yeni koca da tutuklandı
        Dört kadından cinsel saldırı suçlaması
        Dört kadından cinsel saldırı suçlaması
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
        Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!

        Benzer Haberler

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin sporcularla bir araya geldi
        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin sporcularla bir araya geldi
        Gaziantep'te Sağlıklı Hayat Merkezlerinin sayısı 7'ye çıkacak
        Gaziantep'te Sağlıklı Hayat Merkezlerinin sayısı 7'ye çıkacak
        Arjantin'den gelen Eva, Gaziantep'te Müslüman oldu
        Arjantin'den gelen Eva, Gaziantep'te Müslüman oldu
        Kavurucu sıcaklarda ocak başında 800 lahmacun pişiriyor Fırıncılar, dışarıs...
        Kavurucu sıcaklarda ocak başında 800 lahmacun pişiriyor Fırıncılar, dışarıs...
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti