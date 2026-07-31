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        Gaziantep'te "silahla yağma" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te "silahla yağma" suçundan kesinleşmiş 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 13:55 Güncelleme:
        Gaziantep'te "silahla yağma" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te "silahla yağma" suçundan kesinleşmiş 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda yapılan istihbari çalışmada "silahla yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.A'nın adresi belirlendi.

        Oğuzeli ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan M.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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