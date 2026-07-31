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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Nurdağı'nda akaryakıt tankeriyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

        Nurdağı'nda akaryakıt tankeriyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, akaryakıt dolu tankerle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 09:24 Güncelleme:
        Nurdağı'nda akaryakıt tankeriyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, akaryakıt dolu tankerle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kahramanmaraş istikametinden Nurdağı yönüne seyreden C.T. (29) idaresindeki 80 AFM 447 plakalı akaryakıt tankeri, Işıklı Kavşağı'ndan geçtiği sırada aynı yönde ilerleyen F.T. (29) yönetimindeki 01 ASV 963 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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