Gaziantep'te trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı

Gaziantep'te hafif ticari araç ile çarpışan motosikletli 2 polis memuru yaralandı. B.Ö. idaresindeki 27 BP 935 plakalı hafif ticari araç, merkez Şehitkamil ilçesi Nail Bilen Caddesi'nde, 2 polisin bulunduğu motosikletle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan 2 polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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