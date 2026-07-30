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        Gaziantep'te trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı

        Gaziantep'te hafif ticari araç ile çarpışan motosikletli 2 polis memuru yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 17:36 Güncelleme:
        Gaziantep'te trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı

        Gaziantep'te hafif ticari araç ile çarpışan motosikletli 2 polis memuru yaralandı.

        B.Ö. idaresindeki 27 BP 935 plakalı hafif ticari araç, merkez Şehitkamil ilçesi Nail Bilen Caddesi'nde, 2 polisin bulunduğu motosikletle çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan 2 polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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