Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.



Akkent Mahallesi Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Bulvarı'ndaki bir iş yerinde, M.G. ile F.M. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada F.M. silahla M.G.'ye ateş etti.



Yaralanan M.G, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. M.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

