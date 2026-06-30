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        Gaziantep'te soğuk kadayıf üretildi

        Gaziantep'te bir işletmecinin tezgahlarda sattığı soğuk kadayıf, yaz aylarında vatandaşların ilgisini çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 09:58 Güncelleme:
        Gaziantep'te soğuk kadayıf üretildi

        Gaziantep'te bir işletmecinin tezgahlarda sattığı soğuk kadayıf, yaz aylarında vatandaşların ilgisini çekiyor.

        Aslen baklava ustası olan işletme sahibi Mehmet Taşçı, son dönemde beğeniyle tüketilen soğuk baklavaya alternatif geliştirmek isterken soğuk kadayıf üretti. Meyveli seçenekleriyle tüketicilerin beğenisine rengarenk bir tezgah sunan Taşçı, halkın gösterdiği ilgiden de memnun.


        İşletme sahibi Mehmet Taşçı, gazetecilere, soğuk baklavanın vatandaşlar tarafından beğenildiğini ve bunun üzerine soğuk kadayıf üretmeye karar verdiğini söyledi.

        Soğuk kadayıfın, yaz aylarının vazgeçilmezi olacağını ifade eden Taşçı, "Biz de soğuk kadayıf yaptık ve yaz aylarında vazgeçilmez oldu. AR-GE çalışması yaptık. Meyveli çeşitleri var. Fıstıklı, portakallı, yaban mersinli gibi çeşitlerimiz var. Fıstıklı ürünümüzde taleplere yetişemiyoruz. Vatandaşlar da memnun." dedi.

        Taşçı, baklava ustası olduğunu ve soğuk kadayıfın kente bir farklılık getireceğini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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