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        Gaziantep'te zeytinlikte başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 20 hektar alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 19:00 Güncelleme:
        Gaziantep'te zeytinlikte başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 20 hektar alan zarar gördü.

        Sakçagözü ile Beydilli mahalleleri kırsalındaki zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

        Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

        Yangında yaklaşık 20 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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