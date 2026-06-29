Gaziantep'te otomasyonla çalışacak aşevinin yapımı sürüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve otomasyonla çalışacak olan aşevinin yapımı devam ediyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, aşevinde, günlük 50 bin kişilik yemek kapasitesinin otomasyon sistemiyle vatandaşlarla buluşturulması planlanıyor.



Büyükşehir Belediyesi'nin dağıtımını yaptığı günlük çorba ve Ramazan Ayı'nda dağıtılan iftarların bu tesisten sağlanması amaçlanıyor.



Tesiste, çorba makineleri, otomatik pişirici pilav ve çorba robotları ile teknoloji fırınları bulundurulması hedefleniyor.



Aynı zamanda ikinci bölümünde et işleme alanı yer alacak aşevinde, etlerin tamamen işlenip uygun fiyata satışa sunulması amaçlanıyor.



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çalışmanın koordineli bir şekilde devam ettiğini ifade etti.



Kendi sistemlerini kurduklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:



"Bugün bu çalışma tamamen otomasyon. Robotlarla, standart reçeteyle hangi yemeği yapacaksan el değmeden tamamen hijyenik. Aslında akıllı mutfak bu. Bu şekilde artık kendi Mutfak Sanatları Merkezi'mizin kalifikasyonu nasıl yakaladıysak diğer alanlarda, dağıttığımız çorbada, verdiğimiz işlerde de aynı kalifikasyonu yakalamış olacağız."







