Başkan Tahmazoğlu'ndan sosyal konut projesine inceleme

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "10 Bin Sosyal Konut Projesi"nin ilk etabı olan 3 bin 414 konutun inşaat çalışmalarını incelemeledi.





Tahmazoğlu, yazılı açıklamasında, yeni konutların tünel kalıp sistemiyle inşa edildiğini ifade etti.



Bu sistemle hem depreme dayanıklı hem de konforlu yaşam alanları oluşturduklarını ifade eden Tahmazoğlu, şunları kaydetti:



"Projemizi vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak şekilde planladık. Bölgede okul alanları, sosyal donatı alanları ve parklar da yer alacak. Burası sadece konutların bulunduğu bir alan değil, aynı zamanda tam donanımlı bir yaşam merkezi olacak."



