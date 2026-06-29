Gaziantep'teki anız yangınında 700 dönüm alan zarar gördü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 700 dönüm alan ile bazı zeytin bahçeleri zarar gördü.



Fevzipaşa Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan anız yangını, kısa sürede çevredeki bazı zeytin bahçelerine de sıçradı.



Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, İslahiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalara yakın bir alana kadar ilerledi.



İhbar üzerine bölgeye Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekipleriyle belediyeye ait iş makineleri sevk edildi.



Ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın, tamamen söndürüldü.



Yangında yaklaşık 700 dönüm alanın yanı sıra bazı zeytin ağaçlarının zarar gördüğü öğrenildi.

