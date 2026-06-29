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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te 8'ncisi düzenlenecek Gazi Yarı Maratonu'nun kayıtları başlıyor

        Gaziantep'te 8'ncisi düzenlenecek Gazi Yarı Maratonu'nun kayıtları başlıyor

        Türkiye Atletizm Federasyonu, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, iş birliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenecek Gazi Yarı Maratonu'nun kayıtları 1 Temmuz'da başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 14:51 Güncelleme:
        Gaziantep'te 8'ncisi düzenlenecek Gazi Yarı Maratonu'nun kayıtları başlıyor

        Türkiye Atletizm Federasyonu, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, iş birliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenecek Gazi Yarı Maratonu'nun kayıtları 1 Temmuz'da başlayacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, maraton, "Spor Şehri Gaziantep" vizyonu doğrultusunda Antep Savunması'nda şehit düşen 6 bin 317 kahraman şehidin hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlenecek.

        Kent genelinde spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla da düzenlenen maraton, bu yıl 21K ve 10K kategorilerinde gerçekleştirilecek.

        Yurt içi ve yurt dışından birçok sporcunun katılması beklenen maratonda dereceye giren sporculara para ödülü verilmesi planlanıyor.

        Kayıtları 1 Temmuz'da başlayacak olan maratonun, 22 Kasım'da düzenlenmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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