Gaziantep'te "Sokaktan Sahaya Spor Şöleni" turnuvasının açılışı gerçekleşti

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi ve Tüm Muhtarlar Derneği iş birliğinde "Sokaktan Sahaya Spor Şöleni" turnuvasının açılış töreni düzenlendi.



Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, mahalle muhtarlarının öncülüğünde yürütülen proje ile çocuklar ve gençleri akran zorbalığı, sanal bağımlılık ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak amaçlanıyor.



Turnuvada şu anda 29 mahalleden yaklaşık 750 erkek ve 150 kız çocuğu yer alırken bu sayısının ilerleyen haftalarda daha da artması bekleniyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu turnuvayı geçen yıl başlattıklarını hatırlatarak şunları kaydetti:



"Geçen yılki turnuvaya göre bu yılki katılım oranı iki katına çıktı. Bugün bu turnuvada 900 öğrencimiz burada bulunuyor. Bu tesisler çok önemli. Spor şehri Gaziantep demek için tesisleşmemizi göz ardı etmememiz gerekiyordu. Bu konuda Gaziantep, çok ciddi gelişme gösterdi. Yeni Arda Güler'ler, yeni Messi'ler, yeni Ronaldo'lar yetiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Gaziantep, siz gençlerimiz için bütün engelleri kaldırmaya devam edecek."



Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ömer Alper Köroğlu ise başarılı olmak için çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak gerektiğini belirterek, "Çocuklarımızın bağımlılık gibi kötü alışkanlıklardan kurtulması için sporun yeri çok önemli. Bu tür turnuvalarla çocuklarımızı amatörden profesyonele devam etmesi çok değerli." ifadelerini kullandı.



Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Şahveli Mahalle Muhtarı Mehmet Aydın ise projedeki amaçlarının sporla herkese ulaşmak olduğunu kaydetti.



Konuşmaların ardından Başkan Fatma Şahin ve beraberindeki protokol üyeleri, turnuvada ter dökecek çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



Ayrıca turnuvada emeği geçen muhtarlara plaket takdim edildi.

