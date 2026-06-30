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        Gaziantep'te son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iş yerine kapatma cezası

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen iş yerine kapatma cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 16:03 Güncelleme:
        Gaziantep'te son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iş yerine kapatma cezası

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen iş yerine kapatma cezası verildi.


        Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik rutin denetim gerçekleştirdi.

        Kontroller sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satışta bulundurduğu belirlenen bir market hakkında yasal işlem uygulanırken, iş yeri de kapatıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halk sağlığının her türlü ticari kaygının üzerinde olduğunu belirtti.

        Halkın sağlığı için sahada olduklarını ifade eden Tahmazoğlu, "Zabıta ekiplerimiz, yaptığı denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürün satan bir marketi kapattı. Kurallara uyan, işini dürüstçe yapan esnafımızın her zaman yanındayız. Ancak vatandaşlarımızın sağlığını riske atan, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satışa sunan işletmelere karşı hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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