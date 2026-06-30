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        Gaziantep'te bir kişinin öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı

        Gaziantep'te bir kişinin öldürülmesine ilişkin davada kardeş iki sanığa 6 yıl ila 18 yıl hapis cezaları verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 13:34 Güncelleme:
        Gaziantep'te bir kişinin öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı

        Gaziantep’te bir kişinin öldürülmesine ilişkin davada kardeş iki sanığa 6 yıl ila 18 yıl hapis cezaları verildi.

        Gaziantep'te 17 Mayıs 2025'te kıraathanenin önünde oturan 25 yaşındaki Hasan Kaplan'ı silahla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan iki sanığın karar duruşması Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

        Duruşmada, sanıklar, sanık avukatları, maktulün ailesi ve maktul avukatları hazır bulundu.

        Tutuklu sanık Ali K, son savunmasında, kardeşinin maktulü öldüreceğini bilmediğini, maktulün daha önce de kendisine saldırdığını ve kardeşi Osman'ın yanında silah bulundurduğunu bilmediğini kaydetti.

        Diğer tutuklu sanık Osman K. ise yaptığından dolayı pişman olduğunu ancak maktulün kendisini her gördüğünde saldırdığını ifade etti.

        Savcı esas hakkındaki mütalaasında, taraflar arasında geçmişe dayanan husumet bulunduğunu ancak sanıkların olay yerine önceden hazırlık yaparak gittiklerini, bu nedenle haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiğini kaydetti.

        Savcı, iki sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" ile "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ali K'yi, kasten öldürme suçuna yardım etmekten 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına, diğer tutuklu sanık Osman K'yi ise indirim uygulayarak kasten öldürme suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

        Heyet, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.

        17 Mayıs 2025'te Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde kahvehanede oturan Hasan Kaplan (25), motosikletli kişilerin silahlı saldırısına uğrayarak öldürülmüştü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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