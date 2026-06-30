Gaziantep'in Araban ve Nurdağı ilçelerinde gerçekleştirilen "Şok Yol Kontrol Uygulaması"nda aranan 74 şüpheli gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kamu düzeninin sağlanması, aranan kişilerin yakalanması, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında 26-29 Haziran'da Şok Yol Kontrol Uygulaması gerçekleştirdi.



Uygulamaya 13 asayiş, 3 otoyol, 5 trafik jandarma, 5 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ile 2 narkotik, 2 çay ve tütün arama köpeği ve 12 güvenlik korucusu katıldı.



Kontrollerde 5 bin 167 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, 957 araç denetlendi.



Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 74 şüpheli yakalandı, 7 araç trafikten men edildi, 4 sürücünün ehliyetine el konuldu.



Ekiplerce yapılan aramalarda 39 gram sentetik uyuşturucu, 7 bin 200 gümrük kaçağı makaron ile 75 kaçak sigara ele geçirildi.



Ayrıca uyuşturucu madde kullandığı belirlenen 8 kişi ile yol izin belgesi bulunmayan 21 yabancı uyruklu kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.



