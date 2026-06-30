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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te kırmızı ışık ihlali yapan 3 bin 745 araç sürücüsüne 21 milyon 530 bin lira ceza kesildi

        Gaziantep'te kırmızı ışık ihlali yapan 3 bin 745 araç sürücüsüne 21 milyon 530 bin lira ceza kesildi

        Gaziantep'te kırmızı ışık ihlali yaptıkları tespit edilen 3 bin 745 araç sürücüsüne 21 milyon 530 bin lira ceza cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 12:19 Güncelleme:
        Gaziantep'te kırmızı ışık ihlali yapan 3 bin 745 araç sürücüsüne 21 milyon 530 bin lira ceza kesildi

        Gaziantep'te kırmızı ışık ihlali yaptıkları tespit edilen 3 bin 745 araç sürücüsüne 21 milyon 530 bin lira ceza cezası uygulandı.


        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetimler sürüyor.

        Bu kapsamda son iki hafta içerisinde yapılan kontrollerde kırmızı ışık ihlali yapan 3 bin 745 araç sürücüsüne 21 milyon 530 bin para cezası uygulandı.


        Ekiplerce kaydedilen görüntülerde trafiğin yoğunlaştığı noktalarda kırmızı ışık ihlali yapan araçlar tespit edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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