Gaziantep'te tartıştığı ağabeyini tabancayla öldüren zanlı yakalandı
Gaziantep'te tartıştığı kardeşi tarafından tabancayla vurulan ağabey hayatını kaybetti.
Gaziantep'te tartıştığı kardeşi tarafından tabancayla vurulan ağabey hayatını kaybetti.
Şehitkamil ilçesi Sinan Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte Fuat O. (23) ile kardeşi Faruk O. (16) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Faruk O. yanındaki tabancayla ağabeyine ateş etti.
Ağır yaralanan Fuat O, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Fuat O’nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Gözaltına alınan Faruk O’nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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