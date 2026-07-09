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        Gaziantep'te çevreyi kirletenler dron ile tespit ediliyor

        Şahinbey Belediyesi tarafından çevre temizliğini korumak amacıyla hayat geçirilen projeyle, çevreyi kirleten kişiler dron ve güvenlik kamerasıyla tespit ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 12:46 Güncelleme:
        Gaziantep'te çevreyi kirletenler dron ile tespit ediliyor

        Şahinbey Belediyesi tarafından çevre temizliğini korumak amacıyla hayat geçirilen projeyle, çevreyi kirleten kişiler dron ve güvenlik kamerasıyla tespit ediliyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, cadde, sokak ve parklara çöp atan ve çevreyi kirleten kişilere yönelik uygulama gerçekleştiriyor.

        Çevreyi kirleten kişileri tespit eden ekipler, Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem de uyguluyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, park ve sokakları vatandaşların kendi evleri gibi temiz tutması gerektiğini ifade etti.

        Tahmazoğlu, çevre temizliğinin sadece belediyenin değil, tüm vatandaşların ortak görevi olduğuna belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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