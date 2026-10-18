Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 342 gram esrar ele geçirildi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 342 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 18.10.2026 - 09:29 Güncelleme:
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 342 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda ilçede belirlenen bir adreste arama yaptı.
Aramada, 1 kilo 342 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
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