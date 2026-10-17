Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te iki ayrı trafik kazasında 21 kişi yaralandı

        Gaziantep'te iki ayrı trafik kazasında 21 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 21 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 19:23 Güncelleme:
        Gaziantep'te iki ayrı trafik kazasında 21 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 21 kişi yaralandı.

        Sakçagözü Mahallesi'nde F.D. idaresindeki 80 AHV 272 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden D.M.K'nin kullandığı 07 AHF 020 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Kazada yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Durmuşlar Mahallesi'nden Gözlühöyük Mahallesi yönüne seyir halindeki S.A. yönetimindeki 46 AOR 403 plakalı panelvan araç yoldan çıkarak devrildi.

        Kazada yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Selden etkilenen esnafa 80 milyon lira
        Selden etkilenen esnafa 80 milyon lira
        Fenerbahçe kazandı moral depoladı!
        Fenerbahçe kazandı moral depoladı!
        36 il için meteorolojik uyarı
        36 il için meteorolojik uyarı
        Vali Gül'den Ayazağa'da önemli açıklamalar
        Vali Gül'den Ayazağa'da önemli açıklamalar
        "Oyuncularla aramda bir problem yok"
        "Oyuncularla aramda bir problem yok"
        Bahçeli'den Azerbaycan'a bağımsızlık mesajı
        Bahçeli'den Azerbaycan'a bağımsızlık mesajı
        Galatasaray Deniz'le 'Gül'dü!
        Galatasaray Deniz'le 'Gül'dü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 38 bin sağlık çalışanı müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 38 bin sağlık çalışanı müjdesi
        Özer Çak yazdı: VAR kararı ve Taylor’ın sınavı!
        Özer Çak yazdı: VAR kararı ve Taylor’ın sınavı!
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Balık tutarken timsah saldırısında öldü
        Balık tutarken timsah saldırısında öldü
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor
        Gözü gibi baktığı bahçesi yok oldu
        Gözü gibi baktığı bahçesi yok oldu
        Galatasaray Gençlerbirliği'ne 8 yıldır kaybetmiyor
        Galatasaray Gençlerbirliği'ne 8 yıldır kaybetmiyor
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        2'si çocuk 8 kişi kurtarılmıştı! Yürek ısıtan detay...
        2'si çocuk 8 kişi kurtarılmıştı! Yürek ısıtan detay...
        Mehmet Ali Erbil'in gözyaşları
        Mehmet Ali Erbil'in gözyaşları
        Toyota'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        Toyota'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te iki ayrı kazada 21 kişi yaralandı.
        Gaziantep'te iki ayrı kazada 21 kişi yaralandı.
        Gaziantep'te 36 dron ile havadan huzur-güven denetimi
        Gaziantep'te 36 dron ile havadan huzur-güven denetimi
        Gaziantep'te 1 kilo metamfetamin ele geçirildi: 2 gözaltı
        Gaziantep'te 1 kilo metamfetamin ele geçirildi: 2 gözaltı
        Gaziantep'te 14 bin paket kaçak sigara ele geçirildi: 1 gözaltı
        Gaziantep'te 14 bin paket kaçak sigara ele geçirildi: 1 gözaltı
        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
        Gaziantep'te 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi