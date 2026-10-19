Araban Kaymakamı Ceylan, muhtarla bir araya geldi

Muhtarlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek," Mahallelerimizin gelişimi ve vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerde önemli bir görev üstlenen tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Ceylan, ilçe merkezi ve ilçeye bağlı kırsal mahallelerin muhtarlarını makamında kabul etti.

Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi.

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