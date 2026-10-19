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        Araban Kaymakamı Ceylan, muhtarla bir araya geldi

        Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 15:13 Güncelleme:
        Araban Kaymakamı Ceylan, muhtarla bir araya geldi

        Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi.

        Kaymakam Ceylan, ilçe merkezi ve ilçeye bağlı kırsal mahallelerin muhtarlarını makamında kabul etti.

        Ceylan, muhtarlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti

        Muhtarlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek," Mahallelerimizin gelişimi ve vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerde önemli bir görev üstlenen tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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