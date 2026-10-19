Şahinbey Belediyesi 101 bin askere çanta desteği sağladı

Şahinbey Belediyesinin "Uğurlar Ola Mehmedim, Yol Çantanız Bizden" projesi kapsamında yaklaşık 10 yılda 101 bin askere ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu çanta desteği verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2016 yılında başlatılan proje kapsamında, vatani görevini yapmak üzere askere gidecek adaylara temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan çanta desteği sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, asker adaylarına destek olmaya devam ettiklerini belirtti.

Tahmazoğlu, "Vatanımızın bekası için evlerinden ayrılan ana kuzularımızın her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.