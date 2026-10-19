İslahiye Kaymakamı Oğuztürk, muhtarlarla bir araya geldi

Oğuztürk, devlet ile vatandaş arasında önemli bir bağ kuran muhtarların, mahallelerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve kamu hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılmasında önemli görev üstlendiği belirtti.

Kaymakam Oğuztürk, ilçede görev yapan muhtarlarla gerçekleştirilen buluşmada, mahallelerde yürütülen çalışmalar ve vatandaşların talep ve ihtiyaçları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Kaymakamı Emre Oğuztürk, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

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