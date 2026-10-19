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        Gastronomi şehri Gaziantep'in tescilli ürün sayısı 112'ye ulaştı

        UNESCO'nun gastronomi alanındaki Yaratıcı Şehirler Ağı'nda bulunan Gaziantep'te, 3 yöresel ürünün daha tescillenmesiyle coğrafi işaret belgeli ürün sayısı 112 oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 15:53 Güncelleme:
        Gastronomi şehri Gaziantep'in tescilli ürün sayısı 112'ye ulaştı

        UNESCO'nun gastronomi alanındaki Yaratıcı Şehirler Ağı'nda bulunan Gaziantep'te, 3 yöresel ürünün daha tescillenmesiyle coğrafi işaret belgeli ürün sayısı 112 oldu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucunda sakız helvası, avrat salatası ve diş hediği, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

        Bu ürünlerin eklenmesiyle kentteki tescilli ürün sayısı 112'ye ulaştı.

        Gastronomi alanında öne çıkan kentte, geleneksel üretim yöntemlerinin korunması, yöresel ürünlerin uluslararası pazarlarda tanınırlığının artırılması ve yerel ekonomiye daha fazla katma değer sağlanması amaçlanıyor.

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        Bu kapsamda Oğuzeli nar ekşisi, Antep muskası, Antep bulguru, Nizip nanesi ve Nizip mızar havucu için coğrafi işaret tescil süreçleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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