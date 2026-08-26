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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

        Gaziantep'in Şahinbey, Nizip ve Oğuzeli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 16:06 Güncelleme:
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

        Gaziantep'in Şahinbey, Nizip ve Oğuzeli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, Şahinbey, Nizip ve Oğuzeli ilçelerinde düzenledikleri operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Belirlenen ikamet ve arazilerde yapılan aramada, 550 gram esrar, 116 kök kenevir bitkisi ve 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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