Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Gaziantep merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.



Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve şans oyunları oynayanlara yönelik çalışma yürüttü.



Teknik takip ve incelemelerde, yasa dışı bahis sitelerinde üyelerin hesaplarına bakiye yüklenmesi amacıyla banka ve kripto para hesapları buldukları, suçtan elde edilen paraların transferine aracılık ettikleri ve yasa dışı bahis faaliyetinde bulundukları belirlenen 8 şüpheli saptandı.



Gaziantep merkezli Adana ve Osmaniye'de belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, dijital materyal ile banka kartlarına el koydu, 7 zanlıyı gözaltına aldı.



Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.







