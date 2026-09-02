GİBTÜ "Gaziantep'ten Gazze'ye Bilim, Dayanışma ve Ortak Gelecek" programı düzenlendi

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) tarafından Filistinli öğrenci ve rektörlerin çevrimiçi katılımıyla "Gaziantep'ten Gazze'ye Bilim, Dayanışma ve Ortak Gelecek" programı düzenlendi.

Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nde düzenlenen programa Filistinli üniversite rektörleri ve Filistinli öğrenciler çevrimiçi bağlantıyla katılarak görüşlerini bildirdi.

Programın açılışında konuşan Vali Kemal Çeber, Türkiye'nin hem ülke hem de millet ve devlet olarak Filistin konusunda son derece hassas olduğunu ifade etti.

Çeber, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası camiada artık sadece Türkiye'nin değil, bütün Müslüman aleminin sesi haline geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

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"Cumhurbaşkanımızın her uluslararası toplantısında konu ve gündemi ne olursa olsun Filistin ve Gazze dediğine siz de, biz de şahidiz. Belki de bu yüzdendir ki, İsrail'deki yeni seçim Türkiye düşmanlığı üzerine veya Cumhurbaşkanımıza düşmanlık üzerinden yürüyor. Bu bile bizim Filistin ve Gazze konusunda ne kadar hassas olduğumuzu gösterir."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gazi'nin torunları olarak Gazze'nin torunlarına sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

Gazze'nin hakkını savunmanın insani değerleri savunmak olduğunu anlatan Şahin, "Bu Müslümanların savaşı değil, insanlığın savaşıdır. Eğer bu insanlık sınavından geçeceksek, merhamet rahmet sınavından geçecekse sorun yok ama çocukların öldüğü ve öldürüldüğü dünyada hiçbirimiz masum değiliz." diye konuştu.

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GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, üniversite olarak YÖK Başkanı Erol Özvar'ın 1 Eylül-21 Eylül tarihlerindeki Bilim Cafe etkinliklerini Gazze konulu olarak başlattığını, ilkinin Gaziantep'te düzenlendiğini söyledi.

Filistin'de 20 rektörün bulunduğunu ve 6'sının bugün programa çevrimiçi katıldığını dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"Öğrencilerin yüz yüze bütün sorunları, problemlerini ve yükseköğretimden taleplerini hepsini duyma imkanımız oldu. Burada amaç Gazze'yi ve Filistin'i konuşmak kesinlikle değil. Gazze ve Filistin ile birlikte konuşmak, beraber yol almak ve ilerlemek, onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak istiyoruz."

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Programa AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, diğer protokol üyeleri ve GİBTÜ öğrencilerinin yanı sıra çevrimiçi olarak Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Assad Yousuf Assad, Filistin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salam Al-Agha, Gazze Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hassan Abu Jarad, El-Aksa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayman Subh, İsra Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alaeddin Matar, Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mohammad Mushtaha katıldı.