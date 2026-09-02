Milletvekili Özkeçeci, Araban'da partililerle buluştu

AK Parti Araban İlçe Başkanı Seydi Vakkas Ömeroğlu ise Özkeçeci'ye teşekkür etti.

Partililerin talep ve isteklerini dinleyen Özkeçeci, Araban'ın daha yaşanabilir bir kent haline gelmesi için yatırımlarına devam edeceklerini bildirdi.

Özkeçeci, beraberindeki Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Arif Seçkin ile partisinin ilçe teşkilatını ziyaret etti.

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